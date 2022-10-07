Празький саміт – велика інновація, яка принесе користь миру та безпеці – Шольц

У рамках EPC глави держав та урядів з усієї Європи вперше можуть обговорювати хвилюючі їх теми без порядку денного та необхідності приймати рішення за підсумками дискусій, інформує ZN.ua.

Празький саміт – велика інновація, яка принесе користь миру та безпеці – Шольц
Фото з відкритих джерел

Саміт Європейської політичної спільноти (European Political Community — EPC), який проходить у Празі, канцлер ФРН Олаф Шольц вважає "великою інновацією", яка принесе користь миру та безпеці, повідомляє DW.

На його думку, вона доповнює такі переговорні формати, як Рада Європи та Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Шольц назвав позитивним моментом те, що тепер глави держав і урядів з усієї Європи вперше можуть обговорювати теми, що їх хвилюють, без порядку денного і необхідності приймати рішення за підсумками дискусій.

Однак ще до початку саміту знову різко позначилися протиріччя між країнами ЄС щодо проблеми енергетичної безпеки. Зокрема прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував уряд ФРН. "Неприпустимо, щоб енергетична політика ЄС диктувалася Німеччиною", - заявив він.

Раніше Берлін висловив незгоду з вимогою Польщі та 14 інших країн ЄС обмежити ціну на газ із Норвегії та США. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек (Robert Habeck) пояснив, що введення стелі цін може призвести до нестачі газу, оскільки Норвегія, США та Алжир в результаті продадуть паливо в Азії за вищими цінами.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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