Празький саміт – велика інновація, яка принесе користь миру та безпеці – Шольц

Саміт Європейської політичної спільноти (European Political Community — EPC), який проходить у Празі, канцлер ФРН Олаф Шольц вважає "великою інновацією", яка принесе користь миру та безпеці, повідомляє DW .

На його думку, вона доповнює такі переговорні формати, як Рада Європи та Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Шольц назвав позитивним моментом те, що тепер глави держав і урядів з усієї Європи вперше можуть обговорювати теми, що їх хвилюють, без порядку денного і необхідності приймати рішення за підсумками дискусій.

Однак ще до початку саміту знову різко позначилися протиріччя між країнами ЄС щодо проблеми енергетичної безпеки. Зокрема прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував уряд ФРН. "Неприпустимо, щоб енергетична політика ЄС диктувалася Німеччиною", - заявив він.