Одесса вводит карантин выходного дня

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в городе карантина выходного дня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Одесского городского совета.

По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Дополнительно прилагаются ограничения карантина выходного дня.

Запрещена работа общепита, кроме предприятий, работающих на вынос, работа торгово-развлекательных центров, работа других развлекательных заведений.

Разрешается работа магазинов, АЗС, СТО, аптек, зоомагазинов, ветклиник. Разрешается также деятельность компаний, предоставляющих финансовые услуги, ведущих деятельность в сфере медицины и ветеринарных услуг.

Напомним, 12 ноября Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась вводить дополнительные ограничения, предусмотренные карантином выходного дня.