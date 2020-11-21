Одесса вводит карантин выходного дня

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Одесса вводит карантин выходного дня
Фото: Макс Трєбухов

Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в городе карантина выходного дня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Одесского городского совета.

По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Дополнительно прилагаются ограничения карантина выходного дня.

Запрещена работа общепита, кроме предприятий, работающих на вынос, работа торгово-развлекательных центров, работа других развлекательных заведений.

Разрешается работа магазинов, АЗС, СТО, аптек, зоомагазинов, ветклиник. Разрешается также деятельность компаний, предоставляющих финансовые услуги, ведущих деятельность в сфере медицины и ветеринарных услуг.

Напомним, 12 ноября Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась вводить дополнительные ограничения, предусмотренные карантином выходного дня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
Суд отменил результаты выборов в Николаевский облсоветСуд отменил результаты выборов в Николаевский облсовет
Блок рекламы


Похожие новости
КСУ заявляет, что имеет кворум для рассмотрения дел, но сейчас он на карантинеКСУ заявляет, что имеет кворум для рассмотрения дел, но сейчас он на карантине
В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестовВ Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов
Завхоза Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина рестораном его сынаЗавхоза Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина рестораном его сына
В "Слуге народа" объяснили, почему фракция не голосовала за отмену карантина выходного дняВ "Слуге народа" объяснили, почему фракция не голосовала за отмену карантина выходного дня
Рада обязала Кабмин заблаговременно предупреждать об ужесточении карантинаРада обязала Кабмин заблаговременно предупреждать об ужесточении карантина
Рада провалила постановление о пересмотре карантина выходного дняРада провалила постановление о пересмотре карантина выходного дня
Карантин: Немчинов заявил, что красных зон никто не отменялКарантин: Немчинов заявил, что красных зон никто не отменял
В СНБО заявили, что карантин выходного дня уменьшил контакты между украинцамиВ СНБО заявили, что карантин выходного дня уменьшил контакты между украинцами
Шмыгаль пообещал "до семи инструментов" поддержки бизнеса во время карантина выходного дняШмыгаль пообещал "до семи инструментов" поддержки бизнеса во время карантина выходного дня
Предприниматели под Верховной Радой требуют отмены “карантина выходного дня” и “драконовской фискализации” (фото)Предприниматели под Верховной Радой требуют отмены “карантина выходного дня” и “драконовской фискализации” (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости