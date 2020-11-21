Одесса вводит карантин выходного дня
Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в городе карантина выходного дня.
Об этом говорится в сообщении на сайте Одесского городского совета.
По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.
Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Дополнительно прилагаются ограничения карантина выходного дня.
Запрещена работа общепита, кроме предприятий, работающих на вынос, работа торгово-развлекательных центров, работа других развлекательных заведений.
Разрешается работа магазинов, АЗС, СТО, аптек, зоомагазинов, ветклиник. Разрешается также деятельность компаний, предоставляющих финансовые услуги, ведущих деятельность в сфере медицины и ветеринарных услуг.
Напомним, 12 ноября Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась вводить дополнительные ограничения, предусмотренные карантином выходного дня.