ГБР вызвало на допрос лидеров Евромайдана по делу "о госперевороте"

Заявителем является первый заместитель генпрокурора времен Януковича Ренат Кузьмин.

ГБР вызвало на допрос лидеров Евромайдана по делу "о госперевороте"
Фото: antikor.com.ua

Государственное бюро расследований вызывает на допросы людей, которые были лидерами Евромайдана. Заявителем по делу является Ренат Кузьмин - действующий нардеп от ОПЗЖ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"1 октября ГБР открыло уголовное производство № 42020000000001885 по делу о государственном перевороте. В связи с событиями Майдана", - сообщила она.

В частности, на допрос повестками вызываются экс-глава СНБО Александр Турчинов, бывший спикер ВР Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Сергей Пашинский, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Черновол.

Соня Кошкина отметила, что ГБР приняло и начало расследовать то, что Майдан был якобы "госпереворотом" по заявлению одного из самых одиозных деятелей режима экс-президента Виктора Януковича. Кузьмин в 2010-2013 годах был первым заместителем генпрокурора.

Под его руководством были направлены в суд дела в отношении бывшего министра МВД Юрия Луценко, бывшего заместителя Министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Напомним, что в Музее Революции Достоинства в четверг, 19 ноября, происходит обыск. Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности, с проектированием Мемориального комплекса.

В полиции Киева заявили, что выявлены финансовые нарушения в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен. Основные же следственные действия ведутся по генподрядчику, который должен был построить Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни. Ему выделили 111 млн гривен аванса, на счетах осталось только около 10 млн, работы по строительству музея не выполнены. Открыто уголовное производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Директор музея Игорь Пошивайло заявил, что следователи изымают ноутбуки, жесткие диски компьютеров и всю документацию по строительству Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

"Это спланированная и последовательная атака зеленой власти на ценности Майдана и сворачивание памяти погибших Героев Небесной Сотни! И все это цинично делается за два дня до 7-й годовщины начала Революции Достоинства", - заявил он.

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