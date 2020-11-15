Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта

"Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас, во всех смыслах этого слова".

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Володимир Зеленський
Фото: скріншот відео

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий Донбасса и отметил, что Украина открыта для них, создает новые пункты пропуска и развивает прифронтовую инфраструктуру.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Вы видите сами все. Украина для вас открыта. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас, во всех смыслах этого слова. Я думаю, вы сделаете свои выводы на этот счет, во всех смыслах этого слова", - заявил он.

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО на русском языке. Президент подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы война закончилась.

"Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", то это не только о КПВВ, но и о том, что происходит седьмой год. А иначе как "оно" это назвать нельзя. Но я точно знаю, что война закончится, и КПВВ нам будут не нужны", - добавил президент.

Напомним, 10 ноября Украина открыла все КПВВ на линии размежевания. Однако оккупанты запрещают пересекать эти пункты в Золотом и Счастье Луганской области.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №392 от 20 мая 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Украина не получит вакцину от коронавируса в числе первых, - ВОЗУкраина не получит вакцину от коронавируса в числе первых, - ВОЗ
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Украина обошла Бельгию и вышла на 18-е место по количеству больных ковидомУкраина обошла Бельгию и вышла на 18-е место по количеству больных ковидом
Зеленский назначил послом в Сингапуре спикера МИД ЗеленкоЗеленский назначил послом в Сингапуре спикера МИД Зеленко
Зеленский чувствует себя хорошо и находится в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациентыЗеленский чувствует себя хорошо и находится в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты
Третий день самоизоляции: Зеленский записал видеообращение из ФеофанииТретий день самоизоляции: Зеленский записал видеообращение из Феофании
В Офисе президента объяснили, почему Зеленский находится в ФеофанииВ Офисе президента объяснили, почему Зеленский находится в Феофании
Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию"Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию"
Зеленский поздравил военных США украинского происхождения с Днем ветерановЗеленский поздравил военных США украинского происхождения с Днем ветеранов
Последние новости
Подгружаем последние новости