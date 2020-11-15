Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта

"Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас, во всех смыслах этого слова".

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий Донбасса и отметил, что Украина открыта для них, создает новые пункты пропуска и развивает прифронтовую инфраструктуру.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Вы видите сами все. Украина для вас открыта. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас, во всех смыслах этого слова. Я думаю, вы сделаете свои выводы на этот счет, во всех смыслах этого слова", - заявил он.

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО на русском языке. Президент подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы война закончилась.

"Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", то это не только о КПВВ, но и о том, что происходит седьмой год. А иначе как "оно" это назвать нельзя. Но я точно знаю, что война закончится, и КПВВ нам будут не нужны", - добавил президент.

Напомним, 10 ноября Украина открыла все КПВВ на линии размежевания. Однако оккупанты запрещают пересекать эти пункты в Золотом и Счастье Луганской области.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №392 от 20 мая 2020 года.