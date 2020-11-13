Зеленский чувствует себя хорошо и находится в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты

Президент Украины Владимир Зеленский находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты.

Об этом сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" главный врач "Феофании" Игорь Семенов.

"Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн в день. Сумма может меняться, поскольку зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не каждый день делают КТ и тест, препараты могут заменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие", - сказал Семенов.

По его словам, "Феофания" с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек.

"И бюджет для каждого - одинаковый. И это вовсе не 2,7 млн грн, взятых из ниоткуда. Такие затраты на пациента вообще трудно представить", - добавил главврач.

Он также отметил, что Зеленский чувствует себя хорошо.

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Наоборот, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - отметил Семенов.

Напомним, 9 ноября президент Зеленский и глава его офиса Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию.

Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, сейчас находятся в изолированных палатах киевской больницы "Феофания".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в "Феофании" уже оборудована специальная ситуационная комната, что позволяет главе государства все время находиться в рабочем режиме. По словам Подоляка, в состоянии здоровья Зеленского не произошло никаких изменений с того момента, когда был получен положительный результат теста на COVID-19.

Из Феофании Зеленский записал видеообращение.

"Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме ... Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас", - сказал глава государства.