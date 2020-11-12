Карантин выходного дня не остановит волну распространения COVID-19 в Украине, - моделирование КШЭ

Специалисты Киевской школы экономики проанализировали ситуацию с COVID-19 в Украине и пришли к выводу, что карантин выходного дня не остановит волну распространения коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные нового моделирования КШЭ.

"Карантин выходного дня не поможет остановить распространение COVID-19, при этом нанесет ущерб бизнесу и благосостоянию семей. Ни одно частичное ограничение на сегодня не является эффективным средством сдерживания пандемии в Украине. Его следствием будет неизбежно введение более жестких ограничений в будущем - с еще большими затратами для экономики", - сообщают в КШЭ.

За предыдущую неделю (5-12 ноября 2020 года) распространение коронавируса в среднем по Европе замедлилось вдвое, хотя в целом рост заболеваемости все еще значителен. Введенный в конце октября - начале ноября локдаун сработал в Бельгии и Чехии. Количество больных резко начало снижаться в этих странах.

Однако в Польше , несмотря на введенные на прошлой неделе жесткие ограничения, ситуация ухудшается. Локальный карантин ввели даже в Швеции, где с самого начала пандемии делали ставку на формирование коллективного иммунитета, а не на сдерживание распространения вируса, отмечают в КШЭ.

В Румынии ограничения усиливали незначительно и только в отдельных регионах. Там рост инфицирования ускоряется. Тем же путем сейчас движется и Украина.

"Наша ролевая модель на сегодня - это Румыния. Мы действуем так же: вводим незначительные карантинные ограничения, которые не влияют на общую картину распространения коронавируса. В Украине скорость роста заболеваемости выше европейской. Мы держимся в пятерке стран с наиболее сложной ситуацией уже второй месяц. Украина по-прежнему последняя среди стран Европы по объемам тестирования", - комментирует ситуацию в Украине руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

По мнению специалистов, частные лаборатории пока только помогли разгрузить "очередь" из ПЦР-тестов.

За прошедшую неделю очередь из необработанных тестов на коронавирус уменьшилась в областях, где во второй половине октября начали сотрудничать с частными лабораториями. Это Донецкая, Харьковская, Сумская, Черкасская, Николаевская и Полтавская области. Но это не помогло решить ситуацию с тестированием. В то же время значительно возросла доля положительных результатов среди всего количества тестов - с 19% до 22%.

К тому же, по оценкам аналитиков Киевской школы экономики, среди образцов ПЦР-тестов "в очереди" ожидают около 7700 не обнаруженных случаев COVID-19.

По состоянию на 12 ноября центрами активной вспышки в Украине стали: Запорожская, Ивано-Франковская, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области. Только шесть областей - Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Черкасская и Черниговская - в зоне умеренной вспышки. Каждая третья больница первой волны критически заполнена больными COVID-19.

Тенденция сохраняется за счет постоянного добавления новых больниц и новых коек. Так, за прошедшую неделю прибавилось 6 больниц и совокупно 2181 новых коек. 142 больницы критически заполнены больными COVID-19, а 92 - сильно перегружены, 75 - загружены на 100%. Половина больниц - в зоне относительной безопасности.

За весь период пандемии каждый десятый медик в Украине переболел COVID-19.

Среди населения в целом по официальной статистике ковидом переболело 1,25%. Среди всех медиков - 9,85%. Рост заболеваемости среди медиков взорвался весной и превысил среднюю заболеваемость по стране в 30 раз. Летом этот показатель замедлился. В августе заболеваемость среди медицинского персонала снова начала существенно расти, как и среди населения по стране. Сейчас заболеваемость среди медиков в 6 раз выше, чем в целом по стране.

По мнению специалистов, следует ввести национальные ограничения (локдаун в определенных сферах по примеру Германии) на определенный период времени (1 месяц) с целью радикально уменьшить распространение и взять его под контроль. После этого можно будет вернуться к адаптивной модели карантина, подобной той, что действовала в июле-августе 2020 года. Ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

Главная цель ограничений - сохранить систему больниц и медицинский персонал в работоспособном состоянии до окончания осенне-зимней волны пандемии. Ситуацию сдерживает активное добавление новых COVID-коек, однако этот ресурс - исчерпываемый и крайне ограниченный.

Следует ввести прямую оплату тестирования частным лабораториям через Национальную службу здоровья Украины. Необходимо радикально увеличить объемы тестирования параллельно с карантинными ограничениями, чтобы взять под контроль распространение вируса. Оплата напрямую частным лабораториям увеличит доступность для людей услуг тестирования и значительно улучшит выявление.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.