Рестораторы протестуют под Кабмином против "карантина выходного дня"

Протестующие опасаются, что после следующего карантина закроется большинство заведений страны.

Фото: Lb.ua

Рестораторы вышли на акцию # МаюПравоПрацювати к зданию Кабинета министров с требованием не вводить "карантин выходного дня".

Об этом сообщает фотокорреспондент LB.ua.

Около полсотни человек вышли с лозунгами "Нас миллионы. Дайте работать!", "Нет карантину выходного дня!", "Мы безопасней, чем в метро!", "Человек ест не только в будни!", "Без бизнеса нет экономики", «Не можете помочь - не мешайте!".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Такие же акции прошли в 22 других городах Украины. В частности: во Львове, Луцке, Харькове, Ровно, Сумах, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Николаеве, Мелитополе, Черкассах.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Организаторы акции заявили, что они протестуют потому, что после весеннего локдауна им никто не компенсировал убытки. И многие заведения не смогли открыться после завершения карантина. Протестующие опасаются, что после следующего карантина закроется большинство заведений страны. Они настаивают, что придерживаются всех норм карантина и не понимают, как отрасль будет выживать.

Напомним, о том, что правительство планирует усилить карантин на выходные дни, стало известно на прошлой неделе. Карантин выходного дня предусматривает закрытие фудкортов, ресторанов, кроме работы на вынос.

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства заявил, что карантин выходного дня будет действовать несколько недель. А дополнительные ограничения помогут избежать жесткого локдауна.

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