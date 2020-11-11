В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)

В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)

Сегодня, 11 ноября, в Киеве около здания Кабинета министров собрались предприниматели на акцию протеста. Представители ресторанного бизнеса протестуют против введения так называемого карантина выходного дня. Решение о введении ограничений в работе учреждений общественного питания правительство может ввести уже сегодня.

Об этом KV стало известно из сообщений в СМИ.

Как сообщает информационное агентство “УНИАН”, под зданием Кабинета министров проходит акция протеста против ограничений работы заведений общественного питания во время действия адаптивного карантина. Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные ассоциации требуют ослабить давление на отрасль. Одним из инициаторов акции является известный бизнесмен Гарик Корогодский.

Согласно сообщению, главные требования представителей ресторанного бизнеса звучат так:

Нет карантину выходного дня и другим временным ограничением прав на работу;Нет дискриминационным проверкам. Мораторий на проверки и отмены незаконных протоколовЗакрываете? – Платите! Требуем компенсационных мер для отрасли.

Отмечается, что акция рестораторов является всеукраинской. Ожидается, что акции протеста пройдут в 23 городах: Киев, Львов, Луцк, Харьков, Ровно, Сумы, Тернополь, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Херсон, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр, Николаев Мелитополь, Черкассы, Винница, Черновцы, Хмельницкий, Кропивницкий, Кривой Рог, Житомир.

Издание hromadske.radio сообщает, что на акцию протеста под зданием Кабмина собрались несколько сотен человек. Люди держат плакаты со словами “Имею право работать”, “Ресторанный бизнес — это миллион кормильцев”, “Без бизнеса нет экономики”, “Не помогаете, хоть не мешайте”. Многие принесли с собой разные кухонные принадлежности: кастрюли, крышки, ложки, черпаки, металлические метелки. Время от времени ими создают шумовой фон.

Напомним, Министерство здравоохранения намерено усилить карантинные мероприятия. В частности, ввести режим “выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника и предполагает закрытие всех развлекательных и торговых центров. Предложения Минздрава рассмотрят на ближайшем заседании правительства. 

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике просит Кабинет министров не вводить ограничения на работу заведений культуры по выходным дням. В парламенте считают, что запрет на работу в выходные дни приведет к уменьшению и без того критических доходов заведений культуры еще на 50%. Кроме того, заведения культуры отличаются строгим соблюдением карантинных мер. 

Фото: УНИАН, hromadske.radio, sud.ua

В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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