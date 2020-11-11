В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)

Сегодня, 11 ноября, в Киеве около здания Кабинета министров собрались предприниматели на акцию протеста. Представители ресторанного бизнеса протестуют против введения так называемого карантина выходного дня. Решение о введении ограничений в работе учреждений общественного питания правительство может ввести уже сегодня.

Об этом KV стало известно из сообщений в СМИ .

Как сообщает информационное агентство “УНИАН”, под зданием Кабинета министров проходит акция протеста против ограничений работы заведений общественного питания во время действия адаптивного карантина. Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные ассоциации требуют ослабить давление на отрасль. Одним из инициаторов акции является известный бизнесмен Гарик Корогодский.

Согласно сообщению, главные требования представителей ресторанного бизнеса звучат так:

Нет карантину выходного дня и другим временным ограничением прав на работу;Нет дискриминационным проверкам. Мораторий на проверки и отмены незаконных протоколовЗакрываете? – Платите! Требуем компенсационных мер для отрасли.

Отмечается, что акция рестораторов является всеукраинской. Ожидается, что акции протеста пройдут в 23 городах: Киев , Львов, Луцк, Харьков, Ровно, Сумы, Тернополь, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Херсон, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр, Николаев Мелитополь, Черкассы, Винница, Черновцы, Хмельницкий, Кропивницкий, Кривой Рог, Житомир.

Издание hromadske.radio сообщает , что на акцию протеста под зданием Кабмина собрались несколько сотен человек. Люди держат плакаты со словами “Имею право работать”, “Ресторанный бизнес — это миллион кормильцев”, “Без бизнеса нет экономики”, “Не помогаете, хоть не мешайте”. Многие принесли с собой разные кухонные принадлежности: кастрюли, крышки, ложки, черпаки, металлические метелки. Время от времени ими создают шумовой фон.

Напомним, Министерство здравоохранения намерено усилить карантинные мероприятия. В частности, ввести режим “выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника и предполагает закрытие всех развлекательных и торговых центров. Предложения Минздрава рассмотрят на ближайшем заседании правительства.

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике просит Кабинет министров не вводить ограничения на работу заведений культуры по выходным дням. В парламенте считают, что запрет на работу в выходные дни приведет к уменьшению и без того критических доходов заведений культуры еще на 50%. Кроме того, заведения культуры отличаются строгим соблюдением карантинных мер.