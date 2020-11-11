В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
Сегодня, 11 ноября, в Киеве около здания Кабинета министров собрались предприниматели на акцию протеста. Представители ресторанного бизнеса протестуют против введения так называемого карантина выходного дня. Решение о введении ограничений в работе учреждений общественного питания правительство может ввести уже сегодня.
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Согласно сообщению, главные требования представителей ресторанного бизнеса звучат так:Нет карантину выходного дня и другим временным ограничением прав на работу;Нет дискриминационным проверкам. Мораторий на проверки и отмены незаконных протоколовЗакрываете? – Платите! Требуем компенсационных мер для отрасли.
Отмечается, что акция рестораторов является всеукраинской. Ожидается, что акции протеста пройдут в 23 городах: Киев, Львов, Луцк, Харьков, Ровно, Сумы, Тернополь, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Херсон, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр, Николаев Мелитополь, Черкассы, Винница, Черновцы, Хмельницкий, Кропивницкий, Кривой Рог, Житомир.
Издание hromadske.radio
Напомним, Министерство здравоохранения намерено усилить карантинные мероприятия. В частности, ввести режим “выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника и предполагает закрытие всех развлекательных и торговых центров. Предложения Минздрава рассмотрят на ближайшем заседании правительства.
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике просит Кабинет министров не вводить ограничения на работу заведений культуры по выходным дням. В парламенте считают, что запрет на работу в выходные дни приведет к уменьшению и без того критических доходов заведений культуры еще на 50%. Кроме того, заведения культуры отличаются строгим соблюдением карантинных мер.
Фото: УНИАН, hromadske.radio,