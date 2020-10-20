Депутаты обжаловали в КС постановление правительства об "укрупнении" районов

В Конституционный Суд Украины 20 октября поступило представление депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года № 807-ІХ.

Текст представления опубликован на сайте КС.

Представление направили в суд депутаты ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко. Документ подписали 49 нардепов. В нем отмечается, что постановление не соответствует статье 1, части второй статьи 6, статье 8, части второй статьи 19, частям первой, второй статьи 55, пункту 13 части первой статьи 92 Конституции.

"Субъект права на конституционное представление считает, что, регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Верховная Рада хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не тем образом, которого требует Конституция Украины", - говорится в сообщении.

В представлении отмечается, что к полномочиям Верховной Рады В страны относится образование и ликвидация районов, установление и изменение границ районов и городов, отнесение населенных пунктов к категории городов, наименование и переименование населенных пунктов и районов.

"Согласно правовой позиции КС, перечень вопросов, которые должны регулироваться исключительно законами Украины, предусмотрен статьей 92 Основного Закона Украины, имеет императивный характер, а это значит, что все решения относительно их должны приниматься в форме закона", - говорится в представлении.

Напомним, 19 октября в КС поступило представление 51 депутата о соответствии Конституции Украины положений Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (речь идет о праве Кабмина утверждать областные планы территорий общин).