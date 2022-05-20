Войска РФ продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей

РоSSийские захватчики продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В частности, враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра.

«Также ночью фиксировались единичные неприцельные выстрелы по территории Украины в пределах Черниговской и Сумской областей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов на данный момент нет, однако данные уточняются.