Войска РФ продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей

Враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра, информирует ZN.ua.

Войска РФ продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей
© ГПСУ Госпогранслужба Telegram

РоSSийские захватчики продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В частности, враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра.

«Также ночью фиксировались единичные неприцельные выстрелы по территории Украины в пределах Черниговской и Сумской областей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов на данный момент нет, однако данные уточняются.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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