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2022-05-20
Войска РФ продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей
Враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра, информирует
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РоSSийские захватчики продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей,
В частности, враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра.
«Также ночью фиксировались единичные неприцельные выстрелы по территории Украины в пределах Черниговской и Сумской областей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов на данный момент нет, однако данные уточняются.
Анастасия Гурин, ZN.ua