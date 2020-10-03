Представители ОРДЛО сих пор не предоставили списки на обмен пленными, - Зеленский

Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий Донбасса задерживается потому, что другая сторона до сих пор не предоставила своих списков.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черновицкую область, передает "Укринформ".

"Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста", - рассказал Зеленский.

По его словам сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста к оккупированным территориям. После этого вопрос по обмену пленными может сдвинуться.

"На последней встрече советников нормандской четверки - там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет привлечен, и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет - будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем этого", - добавил президент.

Напомним, в начале августа глава Офиса президента Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупационными силами в ближайшие недели. По данным Службы безопасности, в плену в ОРДЛО находятся 235 лиц.