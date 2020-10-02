Более $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государства

Суд постановил, что Сноуден нарушил обязательство о неразглашении служебной информации.

Более $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государства

Американский суд обязал взыскать в пользу государства более $5,2 млн доходов, полученных в результате продажи книги бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, который раскрыл ряд секретов США и получил убежище в РоSSии.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Министерство юстиции США.

Суд постановил, что Сноуден, который организовал масштабную утечку секретных документов АНБ и ЦРУ, нарушил обязательство о неразглашении служебной информации.

Напомним, Сноуден попросил убежища в РоSSии в 2013 году после того, как рассказал о методах слежки американских спецслужб и прослушивании ними переговоров зарубежных лидеров. В 2014 году он получил вид на жительство в РоSSии.

В 2017 году Сноудену продолжили разрешение на проживание на два года.

В США Сноудена обвиняют в разглашении секретной информации. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. В сентябре он просил президента Барака Обаму о помиловании. После избрания президентом Дональда Трампа Сноуден не исключал возможночти экстрадиции в США. Сообщалось, что РоSSия рассматривает возможность выдачи Сноудена власти США как "подарок" Трампу.

В феврале Сноуден заявил, что намерен продолжить срок разрешения на пребывание в РоSSии.

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