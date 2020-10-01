В украинской делегации ТКГ появится официальный спикер, - СМИ

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе появится официальный спикер. Эту должность займет Маркиян Лубкивский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на два независимых источника.

"Лубкивский будет спикером ТКГ", - сказал один из собеседников.

Лубкивский - украинский дипломат, политический и общественный деятель. В 2003-2004 годах он возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел. С декабря 2006 года по май 2009-го был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).

В 2014 году стал советником главы Службы безопасности, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, координировал коммуникацию СБУ со СМИ . Ушел с должности в июне 2015 года после отставки главы СБУ Валентина Наливайченко.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина и освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Это произошло после того, как Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заявил, что пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

В Офисе президента отреагировали на заявления Фокина, подчеркнув, что "каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным" и "нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство".