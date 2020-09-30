Украина ввела электронную очередь в посольствах и консульствах

Кулеба считает, что е-очередь поможет экономить время для граждан и искоренить коррупцию.

В Украине во всех посольствах и консульствах ввели услугу электронной очереди для граждан.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы ввели во всех зарубежных дипломатических учреждениях Украины, а это посольства и консульства, электронную очередь. Теперь все 116 консульств и посольств Украины имеют этот удобный инструмент", - сказал глава МИД .

Кулеба также добавил, что е-очередь поможет экономить время для граждан, обеспечить безопасность людей в условиях пандемии, поскольку не будет их скопления, искоренить коррупцию, потому что минимизирует человеческий фактор.

"Благодаря электронной очереди мы сможем накапливать большие данные, оценивать лучше потребности граждан, то есть услуги, которые пользуются наибольшим спросом, нагрузку на консулов и соответственно оптимизировать нашу работу", - отметил министр.

Напомним, сегодня Кулеба также заявил, что правительство не намерено снова внедрять ограничения на въезд иностранцев в Украину.