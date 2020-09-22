"Этически сомнительное сокращение": Ермак прокомментировал уменьшение расходов на армию в бюджете-2021

Другие показатели в проекте госбюджета глава ОП считает "вполне оправданными".

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал сокращение расходов на армию из государственного бюджета на 2021 год на 127 миллионов гривень и назвал это "этически сомнительным сокращением".

Об этом он написал в фейсбуке.

"Неделю продолжаются активные дискуссии по проекту государственного бюджета на следующий год. Скажу о том, что поразило больше всего. Это крайне безответственные попытки отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства. Чиновники запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности. Плюс почти 21 миллиард гривень. Всего предусмотрено 267 миллиардов, это больше всего за годы независимости. Действительно, в этих расходах есть кое-что странное: хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 миллиардов гривень, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 миллионов гривень", - написал Ермак.

Вместе с тем глава ОП отметил, что другие показатели в проекте государственного бюджета - "вполне оправданы".

"Добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников. Разве все они не важны с точки зрения защиты нашей государственности? Важны. Разве в предыдущие годы они получали столько, как было необходимо? К сожалению, нет", - написал Ермак.

Глава ОП отметил, что гибридная агрессия является комплексной, поэтому, чтобы ее остановить, "нужно привлекать не только привычную военную силу, но и весь арсенал безопасности, который выполняет не меньше задач, чем наши ребята в армии". Он также напомнил, что расходы РоSSии на безопасность, а следовательно, и на возможные угрозы для Украины, - являются значительными, "с отсутствием какой-либо экономии".

Ермак также отметил, что каждый сектор обороны и безопасности имеет свое значение для защиты государственности. Поэтому не в интересах Украины призывать сократить расходы на этот сектор или на его часть.

В качестве примера он назвал Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, отметив, что управление этой службой осуществляет Министерство внутренних дел, но деньги пойдут именно ГСЧС.

"В проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов и на ГСЧС. Наводнения и лесные пожары в этом году должны были убедить всех украинских политиков, даже самых популистов, в том, что нельзя экономить на спасателях. Но почему-то и это вызывает критику, поскольку управление ГСЧС осуществляется через систему Министерства внутренних дел, и поэтому удобно манипулировать в телеэфире, что и эти деньги идут на МВД ", - написал Ермак.

Он также добавил, что "считает недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса", а также, что "все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимыми", поэтому расходы на Офис президента будут сокращены в процессе разработки законопроекта в парламенте.

Напомним, расходы на содержание ОП в проекте госбюджета на 2021 года збільшили майже на 40%.

Финансирование Вооруженных сил Украины несколько уменьшается по сравнению с 2020 годом. Зато расходы на другие силовые структуры растут.

Проект бюджета на 2021 год в Кабинете Министров окрестили "бюджетом возможностей для развития". Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Бюджет-2021: планів багато, грошей мало".