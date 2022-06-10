«Белый» билет: призовут ли с ним в армию

Из-за вторжения РоSSии, в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории лиц могут освобождаться от военной службы. «Белый» билет означает категорию пригодности человека к службе от вида и степени заболеваемости. Степень годности определяет Военно-врачебная комиссия (ВВК), сообщает Юридическая сотня в Facebook.

Что такое «белый» билет

Военный билет – это документ, в котором указана пригодность или непригодность человека к службе по выводам Военно-врачебной комиссии.

«Белый» билет – это разговорное определение военного билета для тех лиц, которые не пригодны к военной службе по состоянию здоровья и/или по другим причинам не служили в вооруженных силах.

Кого могут мобилизовать с «белым» билетом

Специалисты отмечают, что ВВК может вынести одно из следующих постановлений:

«Ограниченно годен к военной службе»

«Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время»

«Непригоден к военной службе с исключением из военного учета»

Во время военного положения граждане, «ограниченно пригодные к военной службе» и «непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время», могут служить в армии и быть призванными во время мобилизации, нести службу в тылу.

Лица, имеющие «белый» билет категории «Непригодный к военной службе с исключением из военного учета», освобождаются от мобилизации и не подлежат призыву.