Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в немецкой клинике "Шарите", стремительными темпами идет на поправку. Состояние его здоровья начало улучшаться и немецкие врачи готовятся выписать политика. Об этом сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский в своем Іnstagram.

"Сегодня утром был у @gepard59. Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается", — написал Кернес в сториз Instagram.

Если неделю назад участие Кернеса в местных выборах было под вопросом, то сейчас точно известно, что он на выборы идет. В среду, 23 сентября, однопартийцы мэра Харькова подадут все необходимые документы и для этого присутствие политика необязательно.

Как известно, лечение в Берлине обошлось Геннадию Кернесу в 4,124 миллиона гривен, и еще 1,7 миллиона Кернес заплатил за услуги самолета "скорой помощи", который доставил его в тяжелом состоянии из Харькова в Берлин. Геннадий Кернес летел в Берлин на том же самолете, на котором до этого доставили в столицу Германии роSSийского оппозиционера Навального.

Напомним, 16 сентября стало известно, что харьковский градоначальник Геннадий Кернес находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннее воспаление легких, из-за которого чиновник впал в кому.