Это война не только за выход на границы 1991 года, а это и война за будущее, - Геннадий Друзенко

Это война не только за выход на границы 1991 года, а это и война за будущее, - Геннадий Друзенко

Правовед и общественный активист Геннадий Друзенко рассказал, что от результата роSSийско-украинской войны будет зависеть будущее украинского народа.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это должна быть война за другое качество нашей жизни. Чем больше я присматриваюсь к происходящему в Украине, тем больше я понимаю, что это война не только за выход на границы 1991 года, а это и война за будущее», - сказал Геннадий Друзенко.

По словам правоведа, роSSийско-украинская война имеет очень глубокое значение для украинцев, потому что фактически идет война за наше будущее и наше мировоззрение, поэтому мы просто не можем проиграть эту войну.

«Что касается того, что мы выиграем путина, у меня нет сомнения – вопрос только цены и времени. Вернуться в Украину по состоянию на 1 марта 2014 или на 23 февраля 2022 – это значит предать тех, кто заплатил дороже всего. Это значит вернуться к коррупции и неэффективности», - подчеркнул Геннадий Друзенко.

По мнению юриста, результатом победы в этой войне должно стать полное перевоплощение Украины: все бывшие государственные изъяны должны быть аннулированы, а жизнь украинского народа должна стать гораздо лучше, чем когда-либо было.


user, politeka.net

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