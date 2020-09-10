Совет ЕС продлил санкции против РоSSии за подрыв суверенитета Украины
Ограничения будут действовать до 15 марта 2021 года.
Совет Европейского Союза принял решение о продлении на шесть месяцев антиросcийских санкций в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Совета ЕС.
"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям", - говорится в решении.
В документе отмечается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.
Напомним, санкции против РФ были введены в марта 2014 после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
В июле 2020-го ЕС в очередной раз
призвал РоSSию взять на себя ответственность за убийство военных на Донбассе.