Госстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Почти две трети украинский (65,3%) считают себя бедными, а еще треть (33,6%) относят себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Об этом
Соответствующие данные получены в ходе исследования условий жизни домохозяйств.
Согласно исследованию, представителями среднего класса считают себя лишь 1,1% опрошенных. При этом никто опрошенных не назвал себя богатым.
Уровень доходов украинцев в 2019 году
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В течение 2019 49,3% опрошенных не откладывать сбережений, но назвали свои доходы достаточными.
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36,7% сообщили, что отказывали себе во всем необходимом (кроме питания).
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Лишь 11,2% опрошенных назвали свои доходы в 2019 году достаточными и при этом они откладывали сбережения
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2,8% отказывали себе во всем, даже в достаточном питании.
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Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составило 419,3 тысяч.