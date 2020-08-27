Госстат: Две трети украинцев считают себя бедными

Почти две трети украинский (65,3%) считают себя бедными, а еще треть (33,6%) относят себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Об этом говорится в выпуске Госстата «Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году».

Фото: interfax.ru

Соответствующие данные получены в ходе исследования условий жизни домохозяйств.

Согласно исследованию, представителями среднего класса считают себя лишь 1,1% опрошенных. При этом никто опрошенных не назвал себя богатым.

Уровень доходов украинцев в 2019 году