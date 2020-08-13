Экс-кандидат в президенты Беларуси Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения

С начала августа он находится в Украине.

Бывший претендент на пост президента Беларуси, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения Республики Беларусь .

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Целью Фронта экс-кандидат в президенты назвал мобилизацию белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Александром Лукашенко, борьбу за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь , а также защиту демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны власти.

Напомним, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за недостаточного количества достоверных подписей за его выдвижение. 16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.

24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасений быть задержанным. В то же время жена Цепкало осталась в Беларуси и участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

2 августа появилась информация, что Цепкало уехал из РоSSии и прибыл в Киев .

После выборов президента 9 августа, которые, по предварительным данным ЦИК Беларуси, выиграл Лукашенко, в стране начались акции протеста.

В Минске и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

10 августа МВД сообщило о первом погибшем. Также сообщалось о 5 тыс. задержанных. Минздрав Беларуси заявляет о более 250 травмированных.

Оппозиционная кандидат Светлана Тихановская выехала в Литву. В ее штабе говорят, что отъезд Тихановской организовали белорусские власти. Сама кандидат это отрицает. 11 августа в сети было опубликовано видео, на котором Тихановская с листа читает обращение к белорусскому народу и просит людей не выходить на улицы.

Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются.