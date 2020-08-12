В Минске мужчина с плакатом "Прекратите убивать людей" остановил поезд метро

В метро Минска человек выпрыгнул на рельсы и остановил поезд метро. В руках у него был плакат с надписью "Прекратите убивать и калечить людей".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так мужчина выступил против действий силовиков, которые бьют митингующих и применяют против людей спецсредства и оружие.

Из-за инцидента линия метро остановилась, пассажиры ожидали на перроне восстановления движения.

Протест длился пять минут. Сообщалось, что вся Московская (синяя) линия метро была временно заблокирована.

"В 14:35 на станции Кастрычницкая пассажир прыгнул на рельсы. Затем его вытащили работники метро. В 14:40 движение было восстановлено. Мы работаем полный рабочий день", - сообщил официальный комментатор метрополитена.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Напомним, в Беларуси второй день продолжаются акции протеста и столкновения их участников с сотрудниками правоохранительных структур после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Тихановская - 10,9%.

В стране почти не работает интернет, есть перебои с доступом к СМИ , кроме государственных.

В столице Беларуси и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем. Ведомство полагает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство. Также сообщалось о 3 тыс. задержанных.

Сегодня утром стало известно, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская поехала в Литву. Позже было обнародовано два ее видеообращения. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.