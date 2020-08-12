В Минске мужчина с плакатом "Прекратите убивать людей" остановил поезд метро

Так он выступил против действий силовиков.

В Минске мужчина с плакатом "Прекратите убивать людей" остановил поезд метро
Фото: svaboda.org

В метро Минска человек выпрыгнул на рельсы и остановил поезд метро. В руках у него был плакат с надписью "Прекратите убивать и калечить людей".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так мужчина выступил против действий силовиков, которые бьют митингующих и применяют против людей спецсредства и оружие.

Из-за инцидента линия метро остановилась, пассажиры ожидали на перроне восстановления движения.

Протест длился пять минут. Сообщалось, что вся Московская (синяя) линия метро была временно заблокирована.

"В 14:35 на станции Кастрычницкая пассажир прыгнул на рельсы. Затем его вытащили работники метро. В 14:40 движение было восстановлено. Мы работаем полный рабочий день", - сообщил официальный комментатор метрополитена.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Напомним, в Беларуси второй день продолжаются акции протеста и столкновения их участников с сотрудниками правоохранительных структур после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Тихановская - 10,9%.

В стране почти не работает интернет, есть перебои с доступом к СМИ, кроме государственных.

В столице Беларуси и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем. Ведомство полагает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство. Также сообщалось о 3 тыс. задержанных.

Сегодня утром стало известно, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская поехала в Литву. Позже было обнародовано два ее видеообращения. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
В Минске ОМОН открыл огонь, ранен водитель городского транспортаВ Минске ОМОН открыл огонь, ранен водитель городского транспорта
В Беларуси снова начались столкновения с силовиками, в Минске закрыли станции метро (обновлено)В Беларуси снова начались столкновения с силовиками, в Минске закрыли станции метро (обновлено)
В Минске ранена журналистка "Нашей Нивы"В Минске ранена журналистка "Нашей Нивы"
В городах Беларуси силовиков стянули в центры городов, в Минске снова закрыли станции метроВ городах Беларуси силовиков стянули в центры городов, в Минске снова закрыли станции метро
Во время разгона демонстрации в Минске белорусские силовики избили украинского журналиста Мстислава ЧерноваВо время разгона демонстрации в Минске белорусские силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова
В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"
Двух украинских журналистов, задержанных в Минске накануне, отпустилиДвух украинских журналистов, задержанных в Минске накануне, отпустили
В Минске задержали двух украинских журналистов, приехавших освещать выборыВ Минске задержали двух украинских журналистов, приехавших освещать выборы
В Минске судят двух диджеев, которые поставили песню Цоя на городском праздникеВ Минске судят двух диджеев, которые поставили песню Цоя на городском празднике
САП приостановила расследование дела Роттердам+САП приостановила расследование дела Роттердам+
Последние новости
Подгружаем последние новости