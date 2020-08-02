Кравчук выступил за введение США в переговоры по Донбассу

По его мнению, участие Соединенных Штатов возможно "в перспективе".

Кравчук выступил за введение США в переговоры по Донбассу
Фото: Макс Левин

Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за участие США в переговорах по разрешению конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в субботу, 1 августа, в эфире телеканала "Україна 24".

"Я скажу откровенно: ... пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень трудно. Потому что я думаю, что самая сильная, самая богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - заявил он, уточнив, что участие США возможно "в перспективе".

Кравчук также высказался за ведение переговоров с представителями неподконтрольных Украине районов с условием, что они не связаны с политическим руководством.

"Там есть люди, которые не завязаны на сугубо политические вопросы. Возможно, есть ученые, еще кто-то. Можно создать с одной стороны, и с другой стороны, и начать говорить на этом уровне. Чтобы это не выглядело сразу как государственный уровень", - отметил Кравчук.

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук сменил на посту главы делегации в ТКГ Леонида Кучму. На следующий день Кравчук дал интервью в эфире роSSийского пропагандистского ток-шоу.

Среди компромиссов, на какие он готов идти в переговорах, Кравчук назвал особую систему управления и свободную экономическую зону.

Трехстороння контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, ТКГ) была сформирована летом 2014 года. В ее состав входят представители ОБСЕ, РоSSии и Украины.

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