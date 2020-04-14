Первого заместителя Кличко поймали на взятке, - СМИ

Чиновник якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика.

Первого заместителя Кличко поймали на взятке, - СМИ

Первого заместителя главы Киевской горадминистрации Николая Поворозника поймали на взятке.

Об этом со ссылкой на источники сообщили Zik и ТСН.

Чиновник якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Правоохранительные органы задержали посредника, получившего 60 тысяч долларов неправомерной выгоды.

"Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с М.Поворозником и вынашивали намерения получить также и с другого объекта строительства 246 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Напомним, что Поворозник работает замом Кличко с января 2016 года, а с декабря 2017 года стал его первым заместителем.

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