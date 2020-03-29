Зеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в Украине

Медицинская система не выдержит массового наплыва больных.

Зеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в Украине
Фото: Обозреватель

Президент Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Об этом он сказал в видеообращении в воскресенье.

"Наша задача номер один - максимально уберечь людей. Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы всем вместе строить успешную и процветающую страну, страну 40, а не 20 миллионов людей. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", - заявил Зеленский.

Он сказал, что если украинцы будут соблюдать карантин, то одновременно в больницах будет не больше 5% от общего количества заразившихся. В худшем случае на пике эпидемии до 50% инфицированных будут болеть одновременно.

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно заболевших коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий - не катастрофа. Так что мы должны быть собранными и дисциплинированными, продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без необходимости. Тогда мы переживем этот шторм", - сказал президент Украины.

"Второй сценарий - 25% больных. Третий - больше 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одномоментного наплыва такого количества больных", - предупредил Зеленский.

Он призвал людей помнить, что карантин - это не каникулы, и оставаться дома.

"Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки - все это подождет. Все это ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью", - сказал Зеленский.

Напомним, что сейчас в Украине 418 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Количество заболевших удваивается примерно раз в два дня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Блок рекламы


Похожие новости
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
Зеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценамЗеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценам
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария ТерезаОт COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19
Герасимов рассказал об антикризисном плане "ЕС"Герасимов рассказал об антикризисном плане "ЕС"
Папа Римский помолился о завершении эпидемии и отпустил всем грехиПапа Римский помолился о завершении эпидемии и отпустил всем грехи
Внеочередное заседание Рады откладывается до понедельника - ЗеленскийВнеочередное заседание Рады откладывается до понедельника - Зеленский
НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной помощи УкраинеНАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной помощи Украине
Борис Джонсон подхватил коронавирус COVID-19Борис Джонсон подхватил коронавирус COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости