Четверо украинских бойцов получили ранения на Донбассе в пятницу

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Новотроицкое, Крымское и Новотошковское.

В пятницу, 20 марта, в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.

Боевики открывали огонь у Широкино - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

Рядом с Новотроицким противник выпустил 20 мин из минометов калибра 82 мм, а также стрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты стреляли вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм, выпустив 20 мин, рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов, выпустив 10 мин.

Кроме того, боевики вели огонь неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия, около Новгородского - из ручного противотанкового гранатомета.

В субботу, 21 марта, оккупанты дважды обстреляли наши позиции: вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета, а также у Новгородского - из минометов калибра 120 мм, выпустив 15 мин.

Напомним, 19 марта боевики на Донбассе убили украинского защитника, еще один получил ранение.