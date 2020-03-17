В Страсбурге отменили весеннюю сессию ПАСЕ

Сессия была запланирована на 20-24 апреля.

В Страсбурге отменили весеннюю сессию ПАСЕ
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в Страсбурге сообщили в департаменте коммуникаций Совета Европы, передает "Укринформ".

"Пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была запланирована на 20-24 апреля, отменена из-за распространения коронавируса Covid-19", - отметили в организации.

Такое решение принял президент ПАСЕ Рик Дамс с целью обеспечения безопасности делегатов, гостей и персонала сессии.

Позже Ассамблея проработает обновленный план своей работы на 2020 год.

Напомним, в ночь на 17 марта Кабинет министров Украины принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Также вводится запрет на работу метрополитенов - в Киеве метро закроется в 23:00 17 марта. Также запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

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