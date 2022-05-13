По схеме Дюнкерка: что нужно для спасения бойцов с "Азовстали" рассказал эксперт

Мариуполь, Азовсталь

Военный эксперт рассказал об исторических примерах ситуаций, похожих на то, что происходит на "Азовстали".

Провести операцию эвакуации украинских военных и тяжело раненых защитников из подвалов завода "Азовсталь" невозможно без согласия со стороны россии. Такое мнение в интервью изданию Фокус выразил военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, корабли не будут прорывать роSSийскую оборону через полностью заблокированный оккупантами Керченский пролив для того, чтобы вывезти украинских защитников.

"Экстракция без согласия РоSSии невозможна. Не будут какие-то суда прорываться через полностью контролируемый россиянами Керченский пролив, чтобы забрать бойцов с "Азовстали", как об этом говорят родственники военнослужащих", – считает военный эксперт Михаил Жирохов.

Азовсталь, защитники Мариуполя

Он также привел два примера подобных ситуаций из истории.

Дюнкеркская операция 1940 года. Тогда, как рассказывает эксперт, французские, британские и бельгийские войска частично оказались в блокаде между атлантическим побережьем и войсками Вермахта. Эвакуацию этих войск провели через Ла-Манш в Британию. Согласие на это дал Гитлер.

Еще одна подобная операция вывод военных и гражданских из анклава боснийских мусульман Жепа в бывшей Югославии в 1995 году. Тогда это место могло стать второй Сребреницей. Однако, с помощью вооруженного контингента ООН и миссии Красного Креста, оттуда удалось вывести около 5 тысяч людей – и гражданских, и военных. Это позволили сделать сербы.

Мариуполь, Азовсталь


Галина Струс, politeka.net

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