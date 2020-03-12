Сюмар не исключила введение ответственности за нарушение карантина

Нардеп считает, что Украина не готова к эпидемии.

Сюмар не исключила введение ответственности за нарушение карантина
Виктория Сюмар
Фото: mediananny.com

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар считает, что Украина не готова к эпидемии коронавируса. "Нет должного информирования граждан, в больницах людей просто «отфутболивают», правительство только собирается что-то начать делать2, - отметила она в комментарии журналистам.

"Нет ни одной социальной рекламы, что делать людям, чтобы уберечься, как соблюдать карантин, а что делать, если есть симптомы заболевания. Эту информацию люди где-то ищут, находят Александровскую больницу, а им там говорят: «Не звоните сюда, потому что вы нам все телефоны оборвали». Это реальная ситуация, которая недопустима», - отметила Сюмар.

По ее мнению, на границах, в случае массового возвращения украинских работников из Италии и других европейских стран, должно быть обеспечено оперативное тестирование и надлежащие условия для карантина. Кроме того,

она обратила внимание на то, что в Украине до сих пор нет реальной статистики заболеваемости и выявления носителей вируса.

«Сегодня мы даже не знаем статистики смертности от пневмонии. Это главное осложнение от коронавируса, и большинство стран обычно определяют смертность обычно от пневмонии. Мы не имеем такой статистики. Нам Министерство здравоохранения ее не называет. Поэтому сказать, сколько на сегодняшний случаев, никто не может», - отметила Сюмар.

«Министр сказал, что есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Вчера на заседании правительства мы задавали очень много конкретных вопросов и они сказали, что подготовятся и придут подготовленные в парламент. Я не понимаю - как, когда мир об эпидемии говорит последние 2 месяца, мы не имеем статистики главных вопросов, которые возникают у каждого гражданина. Именно это вызывает панику - неготовность власти реагировать на вызовы и давать конкретные ответы», - убеждена Сюмар.

При этом нардеп отметила, что будет работать рабочая группа, которая будет нарабатывать изменения в законодательство. «Не исключено, что будет введена ответственность за нарушение карантина», - предположила Сюмар.

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