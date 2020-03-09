На премьер-министра Судана совершили покушение

Фото: twitter.com/mekefe2

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука утром 9 марта совершили покушение в столице страны Хартуме.

Об этом пишет Reuters.

Свидетели рассказали агентству, что кортеж главы правительства обстреляли с одного из соседних зданий. В то же время государственное телевидение сообщило о сработавшем взрывном устройстве в припаркованном автомобиле.

Премьер выжил и сейчас находится в безопасном месте.

Фото: twitter.com/mekefe2

Бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук возглавил правительство Судана в 2019 году в рамках передачи власти от Военного совета, правившего после свержения президента Омара аль-Башира.

Отношения между гражданскими лицами и военными оказались напряженными, и правительство столкнулось с сопротивлением во время проведения экономических реформ.