"Северный поток-2" не успеют построить в озвученные ранее сроки

Ранее планировалось ввести объект в эксплуатацию до конца 2019 года.

"Северный поток-2" не успеют построить в озвученные ранее сроки
Фото: ИноСМИ

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" сообщила о задержках с завершением сооружения газопровода. В понедельник, 9 декабря, в компании признали, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта, передает DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании.

Впрочем, в компании не смогли назвать точную дату завершения строительства трубопровода из-за погодных условий. Ранее планировалось до конца 2019 ввести объект в эксплуатацию.

На данный момент проложено уже 2,1 тыс. км труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 км. Планируется, что после введения в эксплуатацию этим газопроводом ежегодно будет транспортироваться из РоSSии в Германию 55 млрд кубометров газа.

Примерно такое же количество газа ежегодно из РоSSии поступает по газопроводу "Северный поток-1", введенному в эксплуатацию ранее.

Напомним, США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению и даже прописал эти санкции в проекте оборонного бюджета.

В Украине тоже рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и РоSSии заверяют, что проект - исключительно экономический.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

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