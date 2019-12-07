В Минске протестуют против интеграции с РоSSией

Люди стали в "живую цепь".

В Минске протестуют против интеграции с Россией
Фото: https://news.tut.by/

В Минске в субботу, 7 декабря, начались акции протеста против интеграции с Россией. Об этом сообщает местное издание Новости.tut.by.

"Около двухсот человек, преимущественно молодежь, стали живой цепью вдоль проспекта по стороне Нацбанка. Вдоль всей Октябрьской площади на противоположной стороне дороги тоже выстроилась "живая цепь". В ней много людей с маленькими детьми, колясками, несколько человек с бело-красно-белыми флагами", - говорится в сообщении.

Акции не согласованы с городскими властями. Милиция в мегафон предупреждает о незаконности демонстраций и "убедительно просит разойтись". Толпа отвечает на это криками "Жыве Беларусь".

По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна", в пиковый момент на Октябрьской площади собрались до 730 человек. Организатор одной из акций, Павел Северинец, заявил, что протестующие останутся на площади до ночи.

Фото: https://news.tut.by/

Фото: https://news.tut.by/

Напомним, в конце ноября президент РФ Владимир Путин и Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство. Сообщалось, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

Позже Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, "даже - братской РоSSии".

Ранее агентство Bloomberg писало, что Путин ищет пути для обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с Беларусью.

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