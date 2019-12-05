Труба о задержании его "правой руки": "Он не имеет отношения к ГБР"

"Если бы я знал, что Щербина ведет такие разговоры, я бы отреагировал".

Труба о задержании его "правой руки": "Он не имеет отношения к ГБР"
Фото: Макс Требухов

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что задержанный за взятку в 150 тысяч долларов Игорь Щербина не работал ни официально, ни неофициально в Государственном бюро расследования.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, сообщает LB.ua.

"Работал ли он на какой-то должности в ГБР? Нет. Он не имеет отношения к ГБР", - заявил Труба.

По его словам, они в этом году виделись всего несколько раз. "Если бы я знал, что Щербина ведет такие разговоры, я бы отреагировал", - добавил он.

На вопрос, обсуждал Труба со Щербиной конкретные уголовные производства и передавал он ему определенные документы, глава ГБР ответил отрицательно.

Труба также опроверг информацию о том, что Щербина является его кумом, и не подтвердил, что тот познакомил его с Сергеем Пашинским.

Вместе с тем Труба считает местью тот факт, что обыск и задержание Щербины состоялись в ночь перед голосованием за законопроект о перезапуске ГБР в Верховной Раде.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал задержанного Щербину "правой рукой" Трубы.

По версии следствия, бывший начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина при посредничестве предпринимателя хотел получить от столичного застройщика 150 тыс. долларов якобы для передачи одному из руководителей правоохранительных органов закрытия уголовного производства.

Его действия квалифицированы по ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины, то есть мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Блок рекламы


Похожие новости
Труба рассказал, сколько времени его прослушивалиТруба рассказал, сколько времени его прослушивали
Труба в своем увольнении винит ПорошенкоТруба в своем увольнении винит Порошенко
Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого влияния на решения ЕС по "Северному потоку 2"Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого влияния на решения ЕС по "Северному потоку 2"
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УКАдвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на МальдивыТруба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Труба о записях из его кабинета: "Каким образом Порошенко их получил, не знаю"Труба о записях из его кабинета: "Каким образом Порошенко их получил, не знаю"
Труба: 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУТруба: 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУ
В Турции заявили о задержании топ-террориста ИГИЛ, причастного к теракту в РоSSииВ Турции заявили о задержании топ-террориста ИГИЛ, причастного к теракту в РоSSии
Зеленский заявил, что за международные отношения отвечает он, а не КоломойскийЗеленский заявил, что за международные отношения отвечает он, а не Коломойский
ФСБ заявила о задержании украинского шпионаФСБ заявила о задержании украинского шпиона
Последние новости
Подгружаем последние новости