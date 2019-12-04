СБУ задержала двоих руководителей Национальной академии аграрных наук за вымогательство $1 млн 50 тыс.

В такую сумму они оценили предоставление права на поставки зерна госпредприятиям и назначение на должность директора.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины по подозрению в требовании взятки задержала двоих руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук. Они требовали деньги от предпринимателя за право поставлять сельхозпродукцию на государственные предприятия, находящиеся в подчинении академии.

50 000 долларов они вымогали за право на поставку зерновых, сообщили в пресс-службе СБУ .

"Помимо этого, они сделали поставщику еще одно "бизнес-предложение" - купить за 1 млн долларов должность руководителя предприятия академии", - добавили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фигурантов задержали во время получения части взятки, следствие устанавливает все обстоятельства коррупции чиновников.

Напомним, в ноябре Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке 150 тысяч долларов директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю, которая обещала "решить любую проблему" за деньги.