Зеленский пригласил на встречу студентов, избитых Беркутом в ночь на 30 ноября 2013

Президент считает, что участников тех событий почти не вспоминают.

Зеленский пригласил на встречу студентов, избитых Беркутом в ночь на 30 ноября 2013
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу студентов, которых 6 лет назад избили ночью на Майдане сотрудники "Беркута". Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны. Они и были теми же романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - написал Зеленский.

От отметил, что сегодня в Украине почти не вспоминают имен участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований.

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года", - сообщил президент.

Напомним, ранним утром 30 ноября, на Майдане Независимости мирный митинг в поддержку евроинтеграции на Майдане Независимости с особой жестокостью разогнал "Беркут". Протестовавшие были вынуждены спасаться бегством, часть из них укрылись в Михайловском монастыре. В ходе разгона были задержаны десятки человек, многие попали в больницы с травмами, нанесенными силовиками.

Официальная причина разгона Майдана - установка на Майдане новогодней ярмарки и елки. После этого протесты начались с новой силой и переросли в тот Майдан, который в конечном итоге привел к свержению власти Виктора Януковича.



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