Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"

Награда является второй по значимости во Франции.

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили национальным орденом Франции "За заслуги". Об этом информирует пресс-центр ВМС Украины.

Награждение состоялось 30 ноября в Одессе на борту корабля ВМС Франции "Commandant Birot". Орден вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Национальный орден «За заслуги» является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским военно-морским силам", - сказал посол.

"Эта награда не мне, как личности, это оценка деятельности всех военно-морских сил ВС Украины ... Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы военно-морские силы как можно быстрее получили совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - отметил Воронченко.

По словам французского посла, о высоком уровне сотрудничества между военно-морскими силами стран свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей и остановки французских кораблей в Одессе. Дипломат также выразил надежду, что сотрудничество в будущем будет развиваться.

Напомним, Воронченко назначили командующим ВМС Украины в июле 2016 года.

В о время аннексии Крыма Россией Воронченко занимал пост замкомандующего флотом по береговой обороне. Фактически он взял под контроль все украинские войска в Крыму, которые оставались верными украинской присяге. Он же готовил их для отбытия на материк. РоSSийские оккупанты несколько дней продержали Воронченко в плену.

После этого Воронченко был командующим силами АТО в Луганской области и начальником Главного управления персонала Генштаба.