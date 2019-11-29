Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы

Уголовное производство по поводу поездки бывшего президента Петра Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года усложняет то, что Государственное бюро расследований должно получить много информации от других государств. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба в интервью LB.ua.

"Это производство осложняется тем, что мы должны получить очень много информации от других государств. К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по поводу этой поездки", - сказал он.

Труба уточнил, что ГБР получило ответ от Госпогранслужбы по этому поводу, "но неправомерность действий многих государственных служб приводит к сложностям при расследовании этого уголовного производства, поскольку мы обязаны обращаться в другие страны, чтобы получить информацию, которой нет в нашей".