ГБР поймало работников СБУ на взятках за обещания не давать ход некоторым делам

СБУшники требовали взятки от предпринимателей за обещания не составлять на них протоколы.

ГБР разоблачило коррупционную схему работников Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ(ДОДТЛ). Об этом на фейсбуке сообщила заместительница директора ГБР Ольга Варченко.

По предварительной версии следствия, работники Департамента систематически требовали и получали взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривен.

Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий. ГБР уже провело обыски в помещениях ДОДТЛ и по месту жительства фигурантов этого дела.

По предварительной версии схема заключалась в том, что первый замначальника ДОДТЛ давал своим подчиненным (руководителям управлений и отделов) перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем он давал четкую команду - давить морально, пока предприниматели не оплатят определенную сумму.

Деньги, уплаченные предпринимателями, переводились на счета благотворительного фонда, после чего, они перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия.

Часть денег проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях Департамента, закупка стройматериалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали задействованным в схеме СБУшникам.

Сейчас решается вопрос о вручении подозрения, а также избрании меры пресечения. За совершенное преступление УК Украины предусматривает наказание по ст. 368 (получение взятки) - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Напомним, 22 ноября ГБР объявило в розыск подозреваемого в госизмене подполковника СБУ . Досудебным следствием установлено, что сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами РоSSии собирал и передавал сведения, содержащие государственную тайну.

Он подозревается также в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.