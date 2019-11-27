В оккупированный Крым переселили уже полмиллиона россиян, - представительница Зеленского в АРК

В оккупированный Крым переместили полмиллиона граждан РФ , однако РоSSия намеренно занижает эту статистику. Об этом рассказала заместительница постоянного представителя Зеленского в АРК Тамила Ташева в интервью "РБК-Украина".

«По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ . Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма. РФ говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 тысяч человек», - сказала Ташева.

В РФ занижают цифры перемещаемых в Крым граждан, потому что они тоже понимают, что это является преступлением, поскольку по международному праву целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий нельзя.

Ташева также отметила, что со времени оккупации Крыма оттуда выехали 25 тысяч крымских татар.

«Можно говорить, что за это время выехало из Крыма около 25 тысяч крымских татар. Сколько всего людей – цифры очень разные. Официальные – около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица», - добавила она.

Относительно переезда жителей из оккупированного Крыма, Ташева отметила, что в основном это происходит из-за того, что люди не могут вести бизнес в Крыму. Особенно тот, который требует долгосрочных инвестиций. «Сейчас весь бизнес в Крыму – это "купи-продай"», - сказал Ташева.

Переезжаю также те, кото призывают в армию.

Напомним, 22 ноября роSSийские СМИ распространили информацию о восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ Крымом.