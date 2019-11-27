Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО

Секретарь СНБО встретился с послом Франции в Украине.

Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО

Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит "нормандской четверки" состоялся.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, сообщает пресс-служба СНБО.

Фото: rnbo.gov.ua
Фото: rnbo.gov.ua

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречных шагов РоSSии во время переговоров", - заявил Данилов.

В качестве примера шагов со стороны Украины он привел обмен пленными, разведение сил и средств на трех участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открытие мостового перехода в Станице Луганской.

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Владимир Зеленский считает важным во время встречи в "нормандском формате" достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

Фото: rnbo.gov.ua

В свою очередь, посол Франции заявил о поддержке нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, секретарь СНБО отметил значительный потенциал сотрудничества в оборонной и сфере безопасности.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Блок рекламы


Похожие новости
Определена дата консультаций по газу ЕС-Украина-РоSSияОпределена дата консультаций по газу ЕС-Украина-РоSSия
Украина подписала договор о покупке у Франции 20 патрульных катеровУкраина подписала договор о покупке у Франции 20 патрульных катеров
Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОПУкраина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОП
Украина недополучила $35 млн военной помощи СШАУкраина недополучила $35 млн военной помощи США
Украина не скоро сможет имплементировать "формулу Штайнмайера" , - посол ГерманииУкраина не скоро сможет имплементировать "формулу Штайнмайера" , - посол Германии
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Зеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммитаЗеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммита
Украина отправила буксиры за захваченными РФ кораблямиУкраина отправила буксиры за захваченными РФ кораблями
Экс-глава "Microsoft Украина" вошла в руководство "Укроборонпрома"Экс-глава "Microsoft Украина" вошла в руководство "Укроборонпрома"
Украина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэУкраина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэ
Последние новости
Подгружаем последние новости