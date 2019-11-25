Подозреваемому по делу Гандзюк главе Херсонского облсовета Мангеру в два раза уменьшили залог

Его адвокаты просили уменьшить сумму в 17 раз.

Подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру - почти в два раза уменьшили залоговую сумму. Соответствующее решение 25 ноября принял Шевченковский райсуд г. Киева , передает "Слідство.інфо".

Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривен до 148 000 грн.

"Изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангер и, соответственно, изменяется и граничный размер залога", - заявил в своем ходатайстве адвокат Дмитрий Ильченко.

Генпрокуратура протестовала из-за просьбы уменьшить залог почти в 17 раз, в результате суд одобрил сумму в 1 150 000 гривен.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

Следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.