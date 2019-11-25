На румынских выборах победил действующий президент Йоханнис

Клаус Йоханнис набрал более 63% голосов.

На румынских выборах победил действующий президент Йоханнис
Клаус Йоханнис
Фото: aif.md

Во втором туре президентских выборов в Румынии победил действующий президент страны Клаус Йоханнис. Об этом сообщает News Maker.

По предварительным данным избирательной комиссии Румынии, после обработки 100% бюллетеней, Йоханнис набрал 63,17% голосов, а его главная соперница Виорика Дэнчилэ – 36,81%.

За пределами Румынии после обработки данных, полученных из 824 избирательных участков (всего из 838), Йоханнис набрал 93,96%, Данчилэ — 6,03%. В Молдове на выборах президента Румынии учавствовало рекордное число румынских граждан ­– более 52 тысяч.

В этом году на избирательных участках за рубежом, выборы президента Румынии впервые проходили в течение трех дней.

Напомним, а первом туре выборов Йоханнис получил 37,82%, а Дэнчилэ — 22,26%.

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