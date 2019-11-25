Боевики ночью полчаса прицельно обстреливали Тарамчук

О потерях среди украинских военных не сообщается.

Боевики ночью полчаса прицельно обстреливали Тарамчук
Фото: Макс Левин

В субботу, 23 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

У населенного пункта Пивденное враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики также открывали огонь: дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ, у Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

С начала воскресенья, 24 ноября, боевики из крупнокалиберных пулеметов вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, в пятницу на Донбассе погиб один военный, еще один получил ранения.

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