Садовому вручили подозрение

Львов получил деньги за землю, на которой так и не построили индустриальный парк.

Фото: city-adm.lviv.ua

Мэру Львова Андрею Садовому в четверг вручили подозрение.

Об этом он рассказал на заседании Львовского городского совета.

Садовому вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю мы получили 54 млн грн. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015 года идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры. С тех пор прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит", - цитирует Садового пресс-служба мэрии.

"Этот парк у нас заморожен сейчас. Была трава, где коровы паслись, сегодня эта территория ожидает начала работ. Там планировалось создать 3 тыс новых рабочих мест. Наверное, я получил такой подарок на день св. Михаила. Такое бывает, таковы реалии нашей жизни. Наверное, будет суд и будет стоять вопрос залога. С Божьей милостью мы этот вопрос сможем урегулировать", - сказал мэр Львова.

Фото: city-adm.lviv.ua

Напомним, летом 2015 года Львов определил компанию "СиТиПарк Львов", дочку голландской фирмы CTP, победителем инвестиционного конкурса на строительство индустриального парка "Рясное-2".

Согласно бизнес-плану, инвестор должен вложить в строительство 50 млн евро. Предполагалось, что площадь парка составит 100 тысяч квадратных метров, на которых разместят 20-30 производств.

CTP является крупным европейским застройщиком. Она построила несколько десятков индустриальных площадок в Чехии, также она оперирует в Словакии и Румынии.

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