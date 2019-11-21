Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ

Анонимные источники заявили, что он был арестован еще в 1995 году.

Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Фото: #facebook#.com/sluganarodu.ivanisov.153

Нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов действительно отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом, пишет УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В сентябре 1995 года, когда Иванисову было 16 лет, его задержали в Запорожской области по ст. 117 ч.3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч.2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным путем) действующего на тот момент Уголовного кодекса.

22 сентября Иванисова отправили в СИЗО, но через три дня суд его отпустил. 25 октября милиция провела повторное задержание.

"По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был осужден до трех лет шести месяцев лишения воли, из которых отбыл два года шесть месяцев исправительно-трудовых колоний общего режима", - отметили в СМИ.

Сам нардеп наличие судимости отрицает. На своей странице в Facebook он опубликовал справку из МВД, в которой говорится, что он по состоянию на июнь 2019 не привлекается к уголовной ответственности, не находится в розыске и не имеет не снятой и не погашенной судом судимости.

Иванисов является членом парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики. Избирался по 153 округу в Ровненской области.

Напомним, в мае 2019 суд досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.



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