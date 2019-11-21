Турчинов выступил против законопроекта по противодействию дискриминации

Турчинова возмутило, что внесенные в законопроект нормы лишили права религиозным общинам отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ.

Экс-секретарь СНБО, координатора Всеукраинского Собора Александр Турчинов выступил против редакции профильного комитета законопроекта №0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации. Об этом сказано в соответствующем заявлении Турчинова.

"14 ноября на своем заседании Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял редакцию проекта Закона №0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации, пренебрегнув обращением Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, что объединяет 95% религиозного сообщества нашего государства", - сказано в заявлении.

Турчинов считает, что закон №0931 в редакции, которую принял профильный комитет, грубо ограничивает конституционные права граждан Украины, поскольку лишает их права на выражение своих взглядов и убеждений, в соответствии с их мировоззрением и вероисповеданием. «Гражданам нашей страны запрещается вне церкви или своего дома высказывать критические замечания относительно агрессивной пропаганды ЛГБТ, любых извращений, ведь за это законом предусмотрено наказание вплоть до открытия уголовного производства».

Турчинова возмутило, что внесенные в законопроект нормы лишили права религиозным общинам отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ «или иным людям, которые ведут образ жизни, который противоречит общим моральным и церковным канонам».

В случае отказа, церкви ждут серьезные штрафы и наказания.

Законопроект №0931, усиливая нормы по противодействию дискриминации, вводит такие новые понятия, как: "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "множественная дискриминация".

"Учитывая двусмысленность и неконкретность данных понятий, открываются широкие возможности для наказания за любые критические замечания или сообщения в соцсетях о нарушении традиционных для нашей нации ценностей или аморального поведения", - считает Турчинов.

По его словам, борьба с дискриминацией в этом проекте нивелирует основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания.

За публичную позицию верующих граждан и родителей, которые заботятся о воспитании своих детей, законодательно предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. «То есть любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения приравнивается к преступлению», - подчеркивается в заявлении Турчинова.

Чтобы не допустить ограничения свободы слова, мировоззрения и вероисповедания, Всеукраинский Собор обратился ко всем фракциям ВР и нефракционным нардепам с призывом не поддерживать проект Закона №0931.

Напомним, в марте Турчинов выступал против термина "гендер" в законодательстве.