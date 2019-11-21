Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ

Речь идет о нормах, обязывающих ФЛП платить налог независимо от дохода.

Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Фото: Depositphotos/karelnoppe

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с просьбой признать некоторые пункты закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" неконституционными. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Речь идет о нормах, обязывающих частных предпринимателей платить налог независимо от того, получили ли они доход. Денисова уточнила, что в 2016-2017 годах власть существенно изменила принципы сбора единого взноса и расширила круг лиц, которые попадают под требования обязательного его начисления и уплаты.

"Принятие двух законов (№1774 от 6.12.2016 и №2148I от 3.10.2017) привело к отмене права добровольной уплаты единого взноса в случае отсутствия дохода и внедрению принуждения относительно начисления и уплаты ЕСВ [единого социального взноса] независимо от того, осуществлялась ли предпринимательская деятельность, включая сезонных и нерегулярных работников, а также в случае отпуска или болезни", - сообщила она.

Людмила Денисова отметила, что анализ украинского законодательства определил, что начисление единого взноса для ФЛП, (кроме тех, которые выбрали упрощенную систему налогообложения) в отчетном периоде, в котором они не получили доход, сужает содержание и объем прав физических лиц-предпринимателей, а также тех, кто ведет независимую профессиональную деятельность. По ее словам, это нарушает требования статей 8, 22, 41 и 42 Конституции Украины, а также не соответствует принципу социальной справедливости, который закреплен в Налоговом кодексе Украины.

"Во время рабочей встречи с представителями бизнеса, научных учреждений и правозащитников принято решение о направлении соответствующего конституционного представления в КСУ, в котором прошу признать неконституционными отдельные положения закона "О сборе и учете единого социального взноса и общеобязательном государственном социальном страховании", - подытожила Людмила Денисова.

Напомним, в июле 2019 Кабинет министров Украины увеличил в 1,5 раза долю единого социального взноса, которая будет направляться в Фонд социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

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