Экс-глава "Microsoft Украина" вошла в руководство "Укроборонпрома"

Васильева - уже восьмой заместитель Абромавичуса.

?Экс-глава "Microsoft Украина" вошла в руководство "Укроборонпрома"
Фото: facebook.com/bondar.roman

Генеральный директор "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил своим заместителем по вопросам цифровизации и инноваций Надежду Васильеву. Она в 2014-2017 годах занимала должность генерального директора компании "Microsoft Украина".

Согласно сообщению пресс-службы концерна, основной задачей нового руководителя этого направления является создание инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе "Укроборонпрома".

В числе основных направлений - цифровая трансформация предприятий-членов концерна, построение виртуализированного совместного центра компетенций с научно-техническим советом с отраслевыми направлениями внутри, трансфер технологий для совместных предприятий

Также планируется создание киберподразделения построения новых продуктов на основе данных или с их помощью.

Васильева - уже восьмой заместитель Абромавичуса.

Напомним, что другой бывший гендиректор "Microsoft Украина" Дмитрий Шимкив несколько лет работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

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