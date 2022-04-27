Военное руководство РФ значительно занижает потери оккупантов на войне против Украины — аудиоперехват СБУ

Погибают не только рядовые бойцы армии РФ, но и высокопоставленное руководство, информирует ZN.ua.

Военное руководство РФ значительно занижает потери оккупантов на войне против Украины — аудиоперехват СБУ
© ГСЧС / Facebook

Военное руководство РоSSии в разы занижает потери оккупантов на войне против Украины. Об этом свидетельствуют новые перехваты СБУ разговоров захватчиков. В частности, как отмечают в СБУ, показателен вот этот разговор двух россиян, один из которых воюет в Украине.

«Пацанов дох*я по*башило наших, пиз*ец дох*я… Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…», - рассказывает оккупант своему «товарищу».

Захватчик отмечает, что гибнут не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.

«Командующему бригады прилетело (генеральская должность – прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…», - добавляет захватчик.

«И таких случаев гибели именно командного состава, а не только рядовых, много. Настолько, что оккупанты сами понимают – пропагандистские сказки, которые им рассказывают по телевизору, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью», - отметили в СБУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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