Йованович: Госдеп отказался меня поддерживать из-за возможного "твита" Трампа

Об этом сказала на публичном допросе в Конгрессе США.

Йованович: Госдеп отказался меня поддерживать из-за возможного

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Государственный департамент США отказался публиковать заявление о ее поддержке из-за возможной негативной реакции президента Дональда Трампа.

Об этом Йованович рассказала, выступая в Конгрессе.

"Мне было сказано, что на седьмом этаже Госдепартамента (находится кабинет государственного секретаря) была выказана озабоченность: если заявление будет сделано, или Госдепартаментом, или Госсекретарём лично, то эта реакция будет подорвана", - сказала экс-посол.

Отвечая на вопрос, как именно может быть нивелировано, подорвано заявление, Йованович ответила: "Президент Трамп может написать "твит", который противоречит этому заявлению о поддержке".

Напомним, Йованович отозвали из Киева в мае, в то время как Руди Джулиани, личный юрист Трампа, пытался добиться, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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